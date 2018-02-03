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TSK: 2 askerimiz şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada Afrin ve Kilis'teki çatışmalarda 2 askerin şehit olduğu bildirildi.

İHA | 03.02.2018 - 16:03..
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Kuzey Suriye'de bulunan Burseya Dağı eteğindeki Süngütepe Hudut Bölüğüne bağlı İlhami Hardal Piyade Hudut Karakolu’na tanksavar atışı ile saldırı gerçekleştirildi.

AFRİN VE KİLİS'TE HAİN SALDIRI

Saldırıda Burseya Dağı'nın eteklerinde yer alan eski adı Saatli Karakolu olan binanın nöbet kulesi isabet aldı. 1 askerimiz şehit oldu.

TSK’dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 3 Şubat 2018 tarihinde, bir kahraman silah arkadaşımız PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada, bir kahraman silah arkadaşımız da Kilis hudut bölgesinde, aynı terör örgütü unsurları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

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