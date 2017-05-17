Sınır köyünde yakalanan FETÖ'cü hakkında karar çıktı

Yüksekova Sulh Hakimliğince hakkında yakalama kararı bulunan ve dün Bulgaristan'a sınır Demirköy ilçesinin Avcılar köyündeki ailesinin evinde yakalanan Celal Yasin Özdemir'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
TUTUKLAMA KARARI
Adliyeye sevk edilen Özdemir, savcılıktaki ifadesinin ardından gönderildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
BYLOCK KULLANIYORDU
Bu arada, futbolda şike davasında tutuksuz yargılanan Özdemir'in, aktif olarak örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve görevinden ihraç edildiği öğrenildi.