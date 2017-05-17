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Sınır köyünde yakalanan FETÖ'cü hakkında karar çıktı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, annesinin evinde saklanırken yakalanan FETÖ şüphelisi eski komiser tutuklandı.

17.05.2017 - 09:37
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FETÖ

Yüksekova Sulh Hakimliğince hakkında yakalama kararı bulunan ve dün Bulgaristan'a sınır Demirköy ilçesinin Avcılar köyündeki ailesinin evinde yakalanan Celal Yasin Özdemir'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLAMA KARARI

Adliyeye sevk edilen Özdemir, savcılıktaki ifadesinin ardından gönderildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

BYLOCK KULLANIYORDU

Bu arada, futbolda şike davasında tutuksuz yargılanan Özdemir'in, aktif olarak örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve görevinden ihraç edildiği öğrenildi.

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