Sinir krizi geçiren adam evi yakmaya çalıştı

Seyhan İlçesi 2000 Evler Mahallesi 76020 Sokak'ta meydana gelen olayda, anne ve babası ile aynı evde yaşayan Ali B., psikolojik sorunlar nedeniyle tedavi görmeye başladı.

KENDİNİ BIÇAKLAYIP, EVİ YAKMAYA KALKTI

Bir süredir ilaçlarını kullanmadığı öne sürülen 34 yaşındaki Ali B., gece yarısı sinir krizi geçirip, bıçakla kendine zarar verdi. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin de sakinleştiremediği genç adam, bu kez de balkondaki talaşları ateşe vererek, evini yakmaya çalıştı.

Kimseyi kendisine yaklaştırmayan Ali B., polisin uzun uğraşı sonucu evden çıkmayı kabul etti. Balkondaki alevler, olay yerine çağrılan itfaiye ekibi tarafından büyümeden söndürüldü. Başında ve kollarında bıçak yaraları bulunan Ali B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ali B.'nin anne ve babası daha sonra polis merkezine giderek oğullarından şikayetçi oldu.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.