Sinir krizi geçiren kadın intihar etti

Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bir ikamette oturan evli ve bir çocuk annesi olan Semiha Özer’in, bilinmeyen bir nedenle akşam saatlerinde sinir krizi geçirerek canına kıydığı öğrenildi. Kendisini bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen 46 yaşındaki Özer, yapılan ihbarın ardından olay yerine sevk edilen ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır bir şekilde yaralanan ve büyük kan kaybı yaşayan Semiha Özer, yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti. Özer’in cansız bedeni daha sonra 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, eşi ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.