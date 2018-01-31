Sınıra giden askeri sevkiyat Kilis'te

Suriye sınırında bekleyen takviye araçlara yenileri de eklendi. Zeytin Dalı Harekatı için Afrin'e giden askeri araçların yerine yapılan sevkiyat Kilis'e geldi.
15 ARAÇLIK KONVOY KİLİS'TE
Ülkenin farklı kentlerindeki birliklerden gönderilen aralarında zırhlı personel taşıyıcıların da yer aldığı 15 araçlık konvoy, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında akşam saatlerinde Kilis'in merkeze bağlı Gülbaba Köyü'ne ulaştı.
Güvenlik önlemleri altında Afrin sınır hattına geçen konvoyun birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.