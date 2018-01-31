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Sınıra giden askeri sevkiyat Kilis'te

Afrin'de terör örgütlerine yönelik devam eden Zeytin Dalı Harekatı için yola çıkan askeri araçlar Kilis'e ulaştı.

AA | 31.01.2018 - 04:27..
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Sınıra giden askeri sevkiyat Kilis'te

Suriye sınırında bekleyen takviye araçlara yenileri de eklendi. Zeytin Dalı Harekatı için Afrin'e giden askeri araçların yerine yapılan sevkiyat Kilis'e geldi.

Sınıra giden askeri sevkiyat Kilis'te

15 ARAÇLIK KONVOY KİLİS'TE

Ülkenin farklı kentlerindeki birliklerden gönderilen aralarında zırhlı personel taşıyıcıların da yer aldığı 15 araçlık konvoy, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında akşam saatlerinde Kilis'in merkeze bağlı Gülbaba Köyü'ne ulaştı.

Güvenlik önlemleri altında Afrin sınır hattına geçen konvoyun birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Sınıra giden askeri sevkiyat Kilis'te

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