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Sınırda 4 PKK'lı yakalandı

Saldırı yapmak için Kobani'den kaçak yollarla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine giren PKK'lı 4 terörist gözaltına alındı.

27.06.2017 - 15:14
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PKK

Polis ve jandarma ekipleri istihbari bilgiler doğrultusunda bir grup PKK'lı teröristin Kobani'den Suruç'a geçip Türkiye'de sansasyonel eylem yapacakları bilgisini alınca ortak operasyon başlattı.

HEPSİ YAKALANDI

Ekipler, Kobani'den sınırdaki Suruç İlçesi'ne geçen adları açıklanmayan 4 PKK'lı teröristi yakaladı.

BOMBALI EYLEM HAZIRLIĞI

Patlayıcı, silah ve mühimmatlara el konulurken, teröristlerin Türkiye'de sansasyonel bombalı eylem yapmayı planladıkları belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı da operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Şanlıurfa/Suruç’ta icra edilen adli aramalarda, cep telefonu düzeneği ile irtibatlı 2 el yapımı patlayıcı, 1 kilo C4 patlayıcı, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 av tüfeği, 1 tabanca, 2 roketatar başlığı, 15 tabanca fişeği, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 2 tabanca şarjörü ele geçirilmiştir."

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