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Sınırda 5 canlı bomba yakalandı

Hatay Valiliği, sınırdan girmek isteyen 5 canlı bombanın yakalandığını açıkladı.

24.06.2017 - 15:56
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Sınırda 5 canlı bomba yakalandı

Suriye'den Türkiye'ye girmek isteyen 5 canlı bomba, il merkezine ulaşamadan güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

2'Sİ TÜRK

Konuyla ilgili açıklama yapan Hatay Valiliği, yakalanan canlı bombaların 3'ünün Suriyeli, 2'sinin Türk olduğunu belirtti.

MİT VE EMNİYET BİRİMLERİ

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Suriye’den ülkemizde canlı bomba eylemi yapmak üzere gönderilen beş eylemci, Hatay Mit Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından 23 Haziran 2017 Cuma günü gerçekleştirilen müşterek operasyonla, Hatay il merkezine ulaşmadan yakalanmıştır.

Etkisiz hale getirilen eylemcilerden ikisinin vücuduna sarılı ve patlamaya hazır halde yakalanan intihar kemerleri, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadan ele geçirilmiştir.

Teröristler ile birlikte ele geçirilen canlı bomba yeleklerinde yapılan ilk incelemede patlayıcıların “parça tesirli el bomba fünyeli” olduğu anlaşılmıştır.

Yakalanan üçü Suriye, ikisi Türk uyruklu beş kişi gözaltına alınmış olup, olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülmektedir."

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