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Sınırda askere destek yürüyüşü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sınırda yer alan Oğulpınar Mahallesi'nde vatandaşlar Türk Silahlı Kuvvetlerine destek yürüyüşü yaptı.

10.10.2017 - 16:25
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İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine yönelik intikal kapsamında askeri hareketliliğin yaşandığı Suriye sınırındaki mahallede yaşayanlar ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla mahalle meydanında toplandı.

"HER TÜRK ASKER DOĞAR"

Aralarında çocukların da bulunduğu vatandaşlar, "Her Türk asker doğar", "En büyük asker bizim asker", "Vatan sana canım feda" sloganları atarak yürüyüşe geçti.

Sınırda askere destek yürüyüşü

Yürüyerek sınırdaki Oğulpınar Karakolu yakınlarına gelen grubu askerler karşıladı. Grup, bir süre burada slogan attıktan sonra mahallelerine döndü.

Sınırda askere destek yürüyüşü

Sınırda askere destek yürüyüşü







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