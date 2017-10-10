Sınırda askere destek yürüyüşü

İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine yönelik intikal kapsamında askeri hareketliliğin yaşandığı Suriye sınırındaki mahallede yaşayanlar ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla mahalle meydanında toplandı.
"HER TÜRK ASKER DOĞAR"
Aralarında çocukların da bulunduğu vatandaşlar, "Her Türk asker doğar", "En büyük asker bizim asker", "Vatan sana canım feda" sloganları atarak yürüyüşe geçti.
Yürüyerek sınırdaki Oğulpınar Karakolu yakınlarına gelen grubu askerler karşıladı. Grup, bir süre burada slogan attıktan sonra mahallelerine döndü.