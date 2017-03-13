Sınırda askeri araç sevkiyatı hareketliliği

İstanbul'da 8 ilçede düzenlenen operasyonda, sahte içki üretimi ve satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 38 kişiden 4'ü tutuklandı.

Tayvan'ın ekonomisine yenik düşen Sanzhi Pod Cit ya da UFO evlerin ilginç mimarisi...

Kilis'in Elbeyli ilçesinde ve sınır hattında Suriye'ye iş makineleri, kepçeler ve askeri araçların sevkıyatı sürüyor.

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Ziyaret etmeye çekineceğiniz 10 yer

Bir çok mekanının tarih dokusu ve yapısı ilginizi çeker fakat bu mekanlar daha çok korkulacak yerlerden 10 tanesi...