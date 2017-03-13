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Sınırda askeri araç sevkiyatı hareketliliği

Kilis'in Elbeyli ilçesinde ve sınır hattında Suriye'ye iş makineleri, kepçeler ve askeri araçların sevkıyatı sürüyor.

13.03.2017 - 10:55
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Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde kontrolün Özgür Suriye Ordusu tarafından ele almasından sonra Elbeyli ilçesi ve sınır hattındaki askeri hareketlilik sürerken, iş makineleri Suriye'ye gönderiliyor.

ASKERİ BİRLİKLERİN İHTİYAÇLARI ELBEYLİ'DEN KARŞILANIYOR

Fırat Kalkanı harekatının koordinasyonunun yürütüldüğü Elbeyli ilçesinden Suriye'nin Çobanbey (RAİ) El Bab tarafına iş makineleri, kepçeler ve askeri araçların gidişi sürüyor. Suriye'deki askeri birliklerin tüm ihtiyaçları Elbeyli ilçesinden karşılanıyor.

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