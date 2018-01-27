Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye’nin Rasulayn kentinde PKK/YPG'li 10 kişilik terörist grubu, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından sıranın kendilerine geleceğini anlayınca sınır hattında hendek kazmaya başladı.

Son bir haftada taciz ateşlerinin yapıldığı bölgede hendek kazıldığını fark eden güvenlik güçleri de harekete geçti.

Sınırda hendek kazan teröristler tank atışıyla vuruldu VİDEO

TANK ATIŞIYLA VURULDU

Sınırda konuşlu topçu birlikleri, hendek kazılan yeri tank atışıyla ateş altına aldı. Teröristlerin öldürüldüğü bölgede atışın ardından yükselen alev topu da görüntülendi.