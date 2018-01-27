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Sınırda hendek kazan teröristler tank atışıyla vuruldu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ile Suriye’nin Rasulayn kenti arasındaki sınır hattında iş makineleriyle hendek kazan 10 kişilik terörist grubu, tank atışıyla imha edildi.

DHA | 27.01.2018 - 12:51..
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Sınırda hendek kazan teröristler tank atışıyla vuruldu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye’nin Rasulayn kentinde PKK/YPG'li 10 kişilik terörist grubu, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından sıranın kendilerine geleceğini anlayınca sınır hattında hendek kazmaya başladı.

Son bir haftada taciz ateşlerinin yapıldığı bölgede hendek kazıldığını fark eden güvenlik güçleri de harekete geçti.

Sınırda hendek kazan teröristler tank atışıyla vuruldu VİDEO

TANK ATIŞIYLA VURULDU

Sınırda konuşlu topçu birlikleri, hendek kazılan yeri tank atışıyla ateş altına aldı. Teröristlerin öldürüldüğü bölgede atışın ardından yükselen alev topu da görüntülendi.

Sınırda hendek kazan teröristler tank atışıyla vuruldu



Sınırda hendek kazan teröristler tank atışıyla vuruldu



Sınırda hendek kazan teröristler tank atışıyla vuruldu



Sınırda hendek kazan teröristler tank atışıyla vuruldu

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