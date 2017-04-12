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Sınırda insan kaçakçılığına 6 tutuklama

Cerablus'a geçişin sağlandığı Karkamış Sınır Kapısı'ndan rüşvet karşılığı Suriye'ye insan geçirdikleri saptanan 6 kişi tutuklandı.

12.04.2017 - 15:29
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Sınırda insan kaçakçılığına 6 tutuklama

Gaziantep'in Karkamış İlçesi'nde bulunan sınır kapısından, yasa dışı yollarla Türkiye'ye veya Suriye'ye rüşvet karşılığı insan geçirildiği bilgisi üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 ay süren takipte, 3'ü kamu görevlisi 4'ü Suriyeli 7 kişilik ekibin rüşvet karşılığı sınırdan insan geçirdiği saptandı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık kararıyla düzenlenen baskında 2 gümrük personeli, 1 kamu görevlisi ile 4 Suriyeli gözaltına alınırken, bu kişilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada 25 bin 500 dolar, 14 bin 700 Türk Lirası ile 7 bin 500 Suriye parası ele geçirildi.

Sorgulamaların tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 6'sı tutuklandı.

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