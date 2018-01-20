Sınırda jet hareketliliği: F-16'lar Afrin'e bomba yağdırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrin konusunda yaptığı açıklamaya tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hava hareketliliği olmadan bölgeye operasyon yapılmaması gerektiğini söyledi.
TÜRK JETLERİ AFRİN SEMALARINDA
Karşılıklı açıklamaların ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Ocak itibariyle düğmeye bastı.
"Zeytin Dalı" olarak adlandırılan operasyon kapsamında Diyarbakır'dan havalanan F-16'lar Afrin'i bombardımana aldı.
F-16'lar havadan ÖSO karadan Afrin'de GALERİ
Tam teçhizatlı F-16'lar Diyarbakır'dan havalandı VİDEO