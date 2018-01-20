Sınırda jet hareketliliği: F-16'lar Afrin'e bomba yağdırdı

ABD federal hükümeti, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bütçe konusunda anlaşamadıkları için Donald Trump’ın başkanlığının birinci yıl dönümünde resmi olarak kapandı.

Bozüyük'te yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

5

ABD’de bütçe krizi: Devlet daireleri kapatılıyor

ABD hükümeti, bütçe krizi nedeniyle resmi olarak kapandı. Kriz çözülene kadar devlet daireleri de kapalı kalacak, yüz binlerce kamu görevlisi ücretsiz izne çıkarılacak.