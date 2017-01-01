taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
78.139
USD
3,5269
EURO
3,7117
ALTIN
130,46
PETR
56,7300

Sınırda patlayıcı ele geçirildi

Akçakale ilçesi sınırında 2 çuval içerisinde 16 kilo TNT ve çok sayıda patlayıcı malzemesi ele geçirildi.

Ajanslar | 01.01.2017 - 10:14
  1. Haberler
  2. İç Haber

Suriye'nin PYD kontrolündeki bölgesine komşu olan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi sınırında 2 çuval içerisinde 16 kilo TNT ve çok sayıda patlayıcı malzemesi ele geçirildi.

Sınırda patlayıcı ele geçirildi

2 ÇUVAL TNT

Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı madde geçirileceği bilgisi üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sınırda bulunan Akçakale İlçesi'nde çalışma yaptı.

Ekipler yapılan çalışmada sınır hattında 2 çuval içerisinde 16 kilo toz TNT, 300 metre infilakli patlayici fitil, 36 elektrikli kapsulü, 6 basma tipi patlayici anahtar intihar yeleği butonu, 5 el bombası ve fünye ele geçirildi.

Operasyonların devam ettiği ilçede gözaltı sayısı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ortaköy'deki Reina'da terör saldırısı

Ortaköy'deki Reina'da terör saldırısı

737
Reina'daki saldırının görgü tanığı: Herkesi taradılar

Reina'daki saldırının görgü tanığı: Herkesi taradılar

77
Görgü tanığı Reina'daki saldırıda yaşananları anlattı

Görgü tanığı Reina'daki saldırıda yaşananları anlattı

94
Emre Belözoğlu Acun ile ilginç anılarını anlattı

Emre Belözoğlu Acun ile ilginç anılarını anlattı

24
İstanbul valisinden Reina saldırısı hakkında açıklama

İstanbul valisinden Reina saldırısı hakkında açıklama

103
Amberin Zaman'ın PKK hayranlığı

Amberin Zaman'ın PKK hayranlığı

225
Reina'da saldırıdan kaçanlar denize atladı

Reina'da saldırıdan kaçanlar denize atladı

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM