Sınırda patlayıcı ele geçirildi

Suriye'nin PYD kontrolündeki bölgesine komşu olan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi sınırında 2 çuval içerisinde 16 kilo TNT ve çok sayıda patlayıcı malzemesi ele geçirildi.

2 ÇUVAL TNT

Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı madde geçirileceği bilgisi üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sınırda bulunan Akçakale İlçesi'nde çalışma yaptı.

Ekipler yapılan çalışmada sınır hattında 2 çuval içerisinde 16 kilo toz TNT, 300 metre infilakli patlayici fitil, 36 elektrikli kapsulü, 6 basma tipi patlayici anahtar intihar yeleği butonu, 5 el bombası ve fünye ele geçirildi.

Operasyonların devam ettiği ilçede gözaltı sayısı konusunda henüz açıklama yapılmadı.