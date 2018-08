Asker sınırdaki düğünde halay başı oldu

Üzümkıran köyünde Seyran Onat ve Sefer Fırat çiftinin düğün töreni renkli görüntülere sahne oldu. Irak’a sıfır noktada yapılan düğünde AK Parti 26. Dönem Hakkari Milletvekili Adayı Mehmet Fırat, eline aldığı Türk bayrağı ile halay başını çekerken, düğüne katılan askerler ise vatandaşlarla birlikte halay çekti. Komutanların da aralarında bulunduğu davetliler, gelin ve damadı tebrik ederek mutluluklar dilediler.

"MEHMETÇİĞİN HALKLA BERABER OLMASI MUTLU EDİCİ"

AK Parti 26.Dönem Milletvekili Adayı Mehmet Fırat burada yaptığı kısa konuşmasında; Türkiye’nin bekası, huzuru ve güvenliği için sınırda canla başla görev yapıp, teröristlere göz açtırmayan kahraman Mehmetçiğin her zaman halkla beraber oluşunun son derece memnuniyet verici olduğunu söyledi.

ARTIK DEVLET İLE EL ELE

Daha önce bölgede görev yapan hain FETÖ’cü generallerin halka her türlü işkence ve eziyeti çektirdikleri, halkı devletten soğuttukları ve halkı adeta örgütün kucağına ittikleri dönemlerin artık geride kaldığını ifade eden Fırat,”Üzümkıran köyü; 1984’ten bu yana özellikle terörle mücadele noktasında, her zaman devletimizin yanında yerini muhafaza etmiş ve çok büyük kahramanlıklara imza atmış bir köyümüzdür. Onlarca şehidimizin ve gazimizin bulunduğu bir köydür." dedi.

"ABD'NİN YAPTIRIMINI LANETLİYORUZ"

ABD'nin İçişleri ve Adalet Bakanlığına yaptığı yaptırımları kınayan Mehmet Fırat, "Özellikle şunu da vurgulamak istiyorum. Son zamanlarda ABD’nin iki kahraman bakanımıza yönelik aldığı yaptırım kararını şiddetle kınıyor, lanetliyoruz. Tabi ABD şunu çok iyi bilmelidir ki; hiç bir güç, hiç bir kuvvet bizleri yıldırmayacaktır. Devletimize ve Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a olan güvenimiz tamdır. Sonuna kadar emirlerinde olacağımızı tüm dünya ya haykırmak istiyoruz” dedi.

Konuşmalarında PKK’yı da sert bir dille eleştiren Fırat, “Onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Bizleri bölemeyecek, bizleri parçalayamayacak ve bizlere diz çöktüremeyecekler. Göklerden şanlı bayrağımızı indiremeyecek, ezanlarımızı susturamayacaklar. Tüm dünya halkları şunu iyi bilmelidir. Biz Kürtler olarak her zaman devletimizin yanında yer aldık bundan sonrada devletimizin emrinde olacağız." diye konuştu.

TÜRK ASKERİNİN ARKASINDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Türk askerinin sonuna kadar arkasında olacağını ekleyen Fırat, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için bölgede ve dünyada çok büyük kahramanlıklar ve destansı mücadeleler veren kahraman Mehmetçiğimizin her zaman yanında olup her konuda beraber hareket edeceğiz. Kahraman Mehmetçiğimiz ile gerek taziyelerimizde gerek düğünlerimizde gerekse diğer etkinliklerde her zaman iç içeyiz. Aramızda çok güçlü bağlar bulunmaktadır. Mehmetçiklerimiz, her zaman olduğu gibi bu mutlu günümüzde, düğün törenimize katılarak bizleri onure etmişlerdir. Bizlerle kol kola girip halay çektikleri için son derece mutlu ve huzurluyuz. Onlara şükran ve minnet borçluyuz. Allah Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.