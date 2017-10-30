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Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı

Edirne'de İpsala Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

30.10.2017 - 15:47
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Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yunanistan'a çıkış yapmak üzere İpsala Sınır Kapısı'na gelen A.S.'nin evrak kontrolünü yaptı.

BYLOCK KULLANICISI

Ekipler, A.S.'nin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında pasaportunun iptal edildiğini ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğunu belirledi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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