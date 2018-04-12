Sınırda yakalanan FETÖ'cü hakkında karar çıktı

Yenilse bile şampiyon olacağı maçı unutan Çankırıspor, karşılaşmaya çıkmadığı için 3 puanı silindi ve şampiyonluğu Kurşunlu Belediyespor'a kaptırdı.

Konut almak veya yatırım yapmak isteyen kişilerin peşin konut alımı yapması için en uygun dönem belirlendi.

Peşin konut alımı için uygun bir dönem

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki "silahlı saldırı" olayını görüşmek üzere olağanüstü toplanan YÖK Genel Kuruluna, üniversitenin dün istifa eden rektörü Prof. Dr. Gönen de katılıyor.

1 İngiliz denizaltılar Akdeniz'de harekete geçti İngiliz Donanmasına ait denizaltılar, Akdeniz'de savaşa hazırlanıyor. Olası bir Suriye saldırısı için harekete geçen denizaltılar, menzil için girdi.

2 Hakan Bayrakçı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar SONAR Başkanı, Tanzanya'da bile bu kadar fark yiyen bir siyasinin istifa edeceğini belirterek CHP Lideri'ni istifaya davet etti.

3 CHP'li belediye Fettah Can'ın konserini iptal etti Askerlere moral vermek için sınıra giden sanatçılar arasında yer alan Fettah Can'ın konseri, CHP'li Silifke Belediyesi tarafından iptal edildi.

4 Suriye'de savaş silah tüccarlarının kazancını katlayacak Amerika, Suriye'den çekilme planları yaparken bir anda daha da büyük bir savaşın çanları çalmaya başladı. Peki şimdi ne olacak...

5 Türkiye kendi hava ve savunma sisteminin peşinde Rusya ile S-400 anlaşmasının tamamlandığını belirten Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ikinci aşamadaki hedefin hava savunma sistemini ortak üretmek olduğunu dile getirdi.

6 Erdoğan'ın Türkiye ekonomisine güveni tam Türkiye ekonomisine saldıranlara seslenen Cumhurbaşkanı, bu oyunların başarıya ulaşamayacağını ifade etti.