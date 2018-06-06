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Sınırda yaşayan köylüler PKK haraçlarından kurtuldu

Irak sınırında arıcılık yapmaya çalışan köylülerin örgüte kovan başı 12 lira haraç ödediği öğrenildi.

Haber Merkezi | 06.06.2018 - 10:42..
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Sınırda yaşayan köylüler PKK haraçlarından kurtuldu

Kürtlerin haklarını savunduğunu iddia eden terör örgütü PKK ve siyasi kanadı HDP, yıllar boyunca bölge halkını adeta sömürdü.

MEHMETÇİK KURTARDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki terör noktalarına yönelik düzenlediği operasyonlar, bölge halkına da rahat bir nefes aldırdı.

KÖYLÜLERE PKK ZULMÜ

Geçimini sağlamak için hayvancılık ve arıcılık yapan köylüler, terör örgütü PKK'ya haraç ödemek zorunda kalıyordu.

KOVAN BAŞI 12 LİRA

Sınır köylüleri, yüksek noktalara arı kovanı yerleştirebilmek için teröristlere kovan başı 12 lira haraç veriyordu. Mehmetçik'in bölgedeki teröristleri tek tek etkisiz hale getirmesiyle köylüler bu haraçlardan kurtuldu.

Örgüt, hayvancılık yapan köylüleri de haraca bağlamıştı.

Hayvanlarını yüksek kesimlere otlatmaya götüren köylüler, örgüte para ya da yiyecek vermek zorunda kalıyordu.

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