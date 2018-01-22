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Sınırdaki askere mehteran desteği

Hatay Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırda konuşlu Türk askerlerine konser verdi.

AA | 22.01.2018 - 11:10..
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki sınır karakolunda konuşlu askerlere Hatay Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı tarafından konser verildi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik harekat devam ederken, Hatay Büyükşehir Belediyesi de askerlere moral desteği vermek için harekete geçti.

Sınırdaki askere mehteran desteği

Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, Oğulpınar Mahallesi'ndeki sınır karakoluna giderek askerlere konser verdi.

Sınırdaki askere mehteran desteği

"Fetih" ve "Malazgirt" gibi çok sayıda marşı seslendiren mehter takımının konseri askerler tarafından da cep telefonlarıyla görüntülendi.

Sınırdaki askere mehteran desteği

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