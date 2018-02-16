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Sınırdaki Mehmetçik'i ailesiyle buluşturdular

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki birlikte görev yapan bir askerin ailesiyle buluşması, görenleri duygulandırdı.

İHA | 16.02.2018 - 12:25..
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Mehmetçiğin babası, annesi, eşi ve 1 çocuğu ile buluşma anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren Edeler Diyarı Derneği Türkiye’nin sınırında buluna askerlere atkı ve bere hediye etmek için sınıra hareket etti.

Sınırdaki Mehmetçik'i ailesiyle buluşturdular

MEHMETÇİK'İN AİLESİLE DUYGULANDIRAN BULUŞMASI

Edeler Diyarı Kadın Komisyonu tarafından hazırlanan onlarca atkı ve bereler sınır birliklerinde görev yapan askerlere teslim edilmeden önce, cep telefonu kamerasına duygu dolu bir görüntü yansıdı. Görüntülerde, konvoyun arasında bir Mehmetçik ailesi ile buluşuyor. Mehmetçik, sırasıyla anne-babası ve eşi ile oğluna sarılarak hasret gideriyor.

Sınırdaki Mehmetçik'i ailesiyle buluşturdular

Öncüpınar’da Edeler Diyarı Derneği Kadın Komisyonu Başkanı Fatma Berber ve beraberindekiler askerlerin yanına yaklaşarak Mehmetçiğe atkı ve bere hediye ediyor.

Sınırdaki Mehmetçik'i ailesiyle buluşturdular

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