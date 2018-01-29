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Sınırdan sızmaya çalışan teröristlere geçit yok

Zeytin Dalı Harekatı 10. gününde başarıyla devam ederken, Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki sınırdan Türkiye’ye sızmaya çalışan PKK/YPG’li 2 teröristten 1’i ölü, 1’i ise yaralı olarak ele geçirildi.

İHA | 29.01.2018 - 11:39..
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Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki Şehit Çoban Piyade Hudut Karakolu sınırdan Türkiye’ye sızmaya çalışan teröristlere asker geçit vermedi.

Gece gündüz sınırda nöbet tutan askerler, teröristleri fark ederek ’dur’ ihtarında bulundu. Yasa dışı yollarla Türkiye’ye sızmaya çalışan 2 terörist, askerin uyarılarına uymayınca müdahale edildi.

1 TERÖRİST ÖLDÜ, 1 TERÖRİST YARALI ELE GEÇİRİLDİ

Asker tarafından yapılan müdahalede 1 terörist ölü, 1 terörist ise yaralı olarak ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Türk askeri sınırda ülke güvenliğini korumak için kuş uçurmuyor.

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