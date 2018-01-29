Sınırdan sızmaya çalışan teröristlere geçit yok

Zeytin Dalı Harekatı 10. gününde başarıyla devam ederken, Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki sınırdan Türkiye’ye sızmaya çalışan PKK/YPG’li 2 teröristten 1’i ölü, 1’i ise yaralı olarak ele geçirildi.

İstanbul trafiğinin yoğunluğunu büyük ölçüde azaltan Avrasya Tüneli, kullananlara 52 milyon zaman kazandırmasının yanında yakıt tasarrufu da sağladı.

Osmanlı'nın savaşları kadar etkili bir yönü daha varsa, o da kesinlikle mutfağıydı. İşte Osmanlı mutfağının enerji dolu yiyecekleri...

Osmanlı'da en çok tüketilen 5 afrodizyak etkili besin

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Kütahya’da 1 yılda 9 bin 446 konut satışı

Kütahya'da konut satışı 2017 yılında yüzde 8,2 artarak 9 bin seviyelerine ulaştı. Buna göre Kütahya, en fazla konut satışı yapılan altıncı il oldu.