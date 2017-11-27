Sınırı annesinin sırtında geçen Mohamed donarak öldü

Geçen 23 Kasım günü Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Türkiye-İran sınırında, sınır duvar inşaatinde çalışan kamyon şoförü jandarmayı arayarak arazide kaçak göçmenlerin bulunduğunu ihbar etti.

İhbar üzerine sevk edilen jandarma ekipleri Fotoumata Koumabassa, sırtındaki oğlu Mohamed Koumabassa ile birlikte toplam 6 kişiyi Aralık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirdi. Soğuktan tir tir titreyen kaçaklardan küçük Mohamed Koumabassa'nın aşırı soğuğa yenik düşürek yaşamını yitirdiği belirlendi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Karasu Çayı'ndan geçerken ıslandığı, havanın da çok soğuk olması nedeniyle Mohamed Koumabassa'nın donarak öldüğü bildirildi. Mohamed Koumabassa'nın cenazesi, Devlet Hastanesi morguna, oradan da Erzurum Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Acılı anne Fotoumata Koumabassa de ölen bebeği ile birlikte Erzurum'a gönderildi. Diğerleri ise Iğdır İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Soruşturma başlatılırken, Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda geçen 24 Kasım'da otopsisi yapılan Mohamed Koumabassa'nın iç organlarından patolojik örnekler alındı. Batı Afrika ülkesi Gine vatandaşı olan Mohamed Koumabassa'nın kesin ölüm nedeni yapılan otopsi sonrası belirlenecek.