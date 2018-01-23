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Sınırı geçerken çamura batan Suriyelilere kıyafet yardımı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, sınırı yasa dışı yollarla geçerken, yakalanan ve aşırı yağış nedeniyle kıyafetleri çamur içinde kalan Suriyelilere ayakkabı, çorap ve mont verildi.

DHA | 23.01.2018 - 14:05..
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Altınözü İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı ekiplerce, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Suriyelilere yönelik yapılan 2 ayrı operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 42 Suriyeli yakalandı.

Emniyete götürülen Suriyelilerin kıyafetlerinin, sınırı geçerken, aşırı yağış nedeniyle çamur içinde kaldığı görüldü.

KIYAFET VERİLDİ

Suriyelilere AFAD ve Kızılay tarafından temiz ayakkabı, çorap ve mont verildi. Yemek yedirilen Suriyelilerin sağlık ekipleri tarafından muayeneleri yapıldı. Suriyeliler, daha sonra Hatay İl Göç İdaresi'ne götürüldü.

Sınırı geçerken çamura batan Suriyelilere kıyafet yardımı



Sınırı geçerken çamura batan Suriyelilere kıyafet yardımı



Sınırı geçerken çamura batan Suriyelilere kıyafet yardımı



Sınırı geçerken çamura batan Suriyelilere kıyafet yardımı



Sınırı geçerken çamura batan Suriyelilere kıyafet yardımı



Sınırı geçerken çamura batan Suriyelilere kıyafet yardımı

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