taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.670
USD
3,6467
EURO
3,8883
ALTIN
147,33
PETR
52,8900

Sınırı geçmeye çalışan 3 terörist yakalandı

Edirne'de, Suriyeli sığınmacıların arasına karışarak sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 terör örgütü PKK üyesi gözaltına alındı.

04.04.2017 - 09:49
  1. Haberler
  2. İç Haber

Sınırı geçmeye çalışan 3 terörist yakalandı

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, Sarayakpınar köyü sınır hattındaki devriyesi sırasında, sınırı kaçak yolla geçmeye çalışan 26 sığınmacı yakaladı. Sığınmacıların tamamı Suriyeli olduklarını beyan etti.

İl Göç İdaresine sevk edilenlerle yapılan mülakat ve parmak izi kontrolü sırasında, kendilerini Suriyeli olarak tanıtan 1'i kadın 3 kişinin Türk vatandaşı olduğu tespit edildi.

TERÖR SUÇUNDAN ARANDIKLARI TESPİT EDİLDİ

"Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan Mardin Ağır Ceza Mahkemesince aranan M.O, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan Tunceli Sulh Ceza Mahkemesince aranan V.E. ve "terör örgütüne üye olmak" suçundan kaydı bulunan E.T. işlemlerinin ardından Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Hakan'dan İnce'yi zora düşüren soru

Ahmet Hakan'dan İnce'yi zora düşüren soru

534
Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi

Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi

269
Macar belediye başkanından Erdoğan'lı savunma

Macar belediye başkanından Erdoğan'lı savunma

83
CHP'li vekili kahvehane ziyaretinde kimse dinlemedi

CHP'li vekili kahvehane ziyaretinde kimse dinlemedi

143
Kılıçdaroğlu'ndan şarkısını vermeyen sanatçıya tepki

Kılıçdaroğlu'ndan şarkısını vermeyen sanatçıya tepki

105
Zekeriya Kuzu'nun oğlu da darbeci çıktı

Zekeriya Kuzu'nun oğlu da darbeci çıktı

11
Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM