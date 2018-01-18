Sınırın sıfır noktasında yeni mevziler kazılıyor

Hatay’ın Suriye sınırında konuşlu topçu birliklerinin Afrin’deki PYD/PKK’ya ait birçok mevziyi vurmasıyla sınırda askeri hareketlilik de arttı.
Hassa ilçesinde sınıra sıfır noktasında bulunan Yağmur Karakolu’nda görevli askerler 24 saat sınırda devriye gezerek Afrin bölgesinden yapılacak olası saldırılara karşı tedbir alıyor.
SURİYE SINIRINDAKİ BİRLİKLERE TAKVİYE
Türkiye’deki çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcı, askeri malzeme taşıyan araçlar, Hatay’ın Reyhanlı ilçesine geldi. Güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edilen araçların, takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Suriye sınırında iş makinelerinin mevzi kazmaya devam ettiği görülürken, obüs toplarının da yönlerinin Afrin bölgesine çevrildiği gözlendi.