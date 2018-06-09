Sınırdaki 564 kilometrelik güvenlik duvarı tamamlandı

Türkiye Suriye ve Irak sınırlarında terörle mücadele operasyonlarını sürdürürken, temizlenen bölgelerden gelebilecek olası saldırılara karşı sınırlarını koruyor. Suriye sınırında 564 kilometrelik güvenlik duvarının inşasını tamamladı.

GÜVENLİ SINIRLAR

Suriye'den yasa dışı geçişlerin ve terörist sızmalarının önlenmesi, sınırın daha güvenli hale getirilmesi için inşa edilen sınır duvarı Kilis'in Elbeyli ilçesi sınırında ilk kez detaylı şekilde görüntülendi.

Suriye sınırında 564 kilometre uzunluğundaki duvarı tamamlanırken, İran sınırında 144 kilometrelik sınır duvarının inşasına başladı. İran sınır duvarı da bitme aşamasına geldi.

Suriye sınırında Asi Nehri'nin bulunduğu hat dışında kalan 711 kilometrelik sınır hattı 3 metre yüksekliğinde 2 metre genişliğinde 7 tonluk seyyar bloklar ile kapatılırken, daha önce mayınlı araziler olan bu bölgelerde bir yandan da mayın temizleme çalışmaları devam ediyor.

YASADIŞI GEÇİŞLER DURDU

Yasa dışı geçişlerin önlenmesi ve terör olaylarına karşı sınır güvenliğimiz için inşa edilen duvar ile sınırlar iki yıl önceye göre daha güvenli hale geldi. Sınır duvarının yanında, sınır hattı boyunca uzanan yol da inşa edildi. Mehmetçiğin devriye atmasına büyük kolaylık sağlayan yol 30-40 kilometrelik bir mesafede 15 dakika içerisinde devriye yapılmasını sağlıyor.

Sınır duvarının arkasında yapılan bu yollar sayesinde riskli araziden geçerek güvenlik duvarına ulaşacak askerler, sınır hattı boyunca istedikleri noktaya müdahale edebilme imkanına sahip oldu.

Suriye sınır duvarı ayrıca Çin Seddi ve ABD-Meksika sınırının ardından dünyada üçüncü en uzun duvarı olma özelliğine sahip oldu. Ayrıca duvarların üzerilerine bir metre yüksekliğinde jiletli tel de çekildi.

KULEKOLLAR İLE DESTEK

Suriye ve İran sınırını kapsayan güvenlik hattı projesi kapsamında güvenlik duvarının yanı sıra Gaziantep-Kilis sınır hattında 15 metre yüksekliğinde ve 5 katlı 22 adet "kulekol" inşa edildi.

Havan ve roket saldırılarına karşı dayanıklı malzemeyle inşa edilen kulekollar, 4 modülü duvar elemanları, 1 modülü de döşeme ve parapetler olmak üzere toplam 5 parçadan oluşuyor.

Duvar kalınlığı 30 santimetre olan kulekolların katlarındaki döşeme yapısal çelik sistemle tasarlandı. Bomba yüküne maruz kaldığında gözetleme terasının güvenliğini sağlamak için üzerine 10 santimetre kalınlığında prekast döşeme elemanları oturtuldu. Çelik çatı üzerine galvaniz trapez sac kaplama yapıldı.

Askerlerin ihtiyaç duyduğu her şeyin içerisinde yer alacağı kulekollar zemin ile beraber toplam beş kattan oluşacak. Gözetleme kulekollarının zemin katında duş ve silahlık bulunmakta. Birinci kat ise sistem odası olarak tasarlandı. İçerisinde atış mazgalları ve kurşun geçirmez cam olacaktır. Yaşam katı olarak tasarladığımız ikinci katta fırın ve diğer ihtiyaçlar olup üçüncü kat da gözetleme katı olacak.

YÜKSEK GÜVENLİKLİ 59 SINIR KAPISI

Sınırda güvenlik duvarı ve kulekolların yanı sıra yüksek güvenlikli kapılar da yapıldı. T K12 güvenlik düzeyinde, 7 bin ton ağırlığında bir aracın 80 kilometrelik hızla çarpmasına dirençli Balistik yüksek güvenlikli kapılar kurşun geçirmiyor. 5 metre genişliğinde ve 3.20 metre uzunluğunda olan kapılar 44'ü Suriye sınırında, 15'ini ise İran sınırında inşa edildi.

Toplam 59 kapıda, en üst seviyede güvenlik sağlayan özel malzemeler kullandı.

Gerek arazi koşulları, gerek mayınlı arazilere rağmen güvenlik duvarı tamamlanarak sınırımız daha güvenli hale geldi. Duvar ve yolun tamamı yerli, Türk firmaları tarafından inşa edildi.

İRAN SINIRINA DUVAR

Suriye sınırında 564 kilometre uzunluğundaki duvarı bitirilirken, İran sınırına da 144 kilometrelik sınır duvarının inşasına başladı. İran sınır duvarı da bitme aşamasına gelirken bu duvarlar ile birlikte sınırdaki terörist ve yasadışı geçişler sıfıra indirilecek.



