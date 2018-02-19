Loca, Viyanalı genç çellist Lukas Lauermann’ı ağırlıyor. Müzisyenliğinin yanı sıra aranjör ve besteci olarak da tanınan Lauermann, pek çok müzik grubu ve müzisyenle işbirliği yaptı, önemli tiyatro oyunları ve performanslar için müzikler besteledi.

Bu işbirliklerinin pek çoğunun ürünleri albümlerde yer aldı. Sonunda geçen yıl, kendi bestelerinden oluşan ilk solo albümü How I Remember Now I Remember How’ı çıkaran sanatçı, İstanbul’a, albümünün tanıtım turnesi kapsamında geliyor. İstanbul Avusturya Kültür Ofisi tarafından Yapı Kredi Kültür Sanat’ın ev sahipliğinde düzenlenen konserde Lauermann





“sınırlara kulak asmayan modern klasik müzik” olarak tanımladığı müziğini İstanbullularla buluşturacak. Lauermann’ın müziği, yine sanatçının ifadesiyle, “bizi çevreleyen her yere – hafıza mekânlarına, duygu odalarına, özlem diyarlarına” davet ediyor dinleyiciyi.

Konser, 21 Şubat 2018 Çarşamba günü saat 19:30’da Loca’da.

