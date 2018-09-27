Sınırları milli teknoloji koruyor

Yasa dışı geçişleri önlemek amacıyla 2,5 metrelik beton blok örme işlemlerinde sona yaklaşılan Suriye sınırında milli teknolojik sistemlerle ilgili de önemli adımlar atıldı.

Tamamına yakını milli imkanlarla üretilen çeşitli hareket algılayıcı sistemler, kara radarı, sismik tarayıcı ve geliştirilmiş kameralar, Afrin ve İdlib’e sınırı olan Hatay’ın Suriye sınırında test edildi.

Sınırın tamamına kurulması planlanan milli ve son teknoloji güvenlik sistemleri, test çalışmalarının ardından Hatay’ın Suriye sınırının bir bölümünde devreye girdi.

ARAÇ VE İNSAN HAREKETLERİNİ TESPİT EDEN AKUSTİK ALGILIYICILAR

Yer altına döşenen akustik algılayıcılar, sınır ihlali, olası tünel kazım faaliyetleri ile araç ve insan hareketlerini tespit ediyor. Cismin yerini nokta atışı belirleyen sistem, bölgedeki en yakın kamerayı oraya odaklıyor.

Karakoldaki komuta merkezini de uyaran algılayıcılar, sınır hattında toprak altı veya üzerindeki her türlü hareketliliği tespit ederek önlem alınmasını sağlıyor.

SINIR 24 SAAT GÖZETLENİYOR

Sınırda çeşitli noktalara yerleştirilen yakın ve geniş açı kamera sistemleri, sisli ve karanlık havada dahi 300 ila 500 metre görüş sağlıyor.

Havadan sürekli geniş alan taraması için geliştirilen balonlu gözetleme sisteminin test çalışmaları ise sürüyor. 500 metre yüksekliğe çelik halatla bağlanacak gece görüşlü balonlu kamera, sınırda adeta kuş uçurtmayacak. Balonlu kamera, dış müdahale ile patladığında bile 20 saat havada kalma özelliğine sahip.

Sınırın yine bir bölümünde milli imkanlarla üretilen kara radarı, sismik tarayıcı, radar karıştırıcı ve saldırı yerini tespit edip karşı atış yapan silah sistemi de bulunuyor.