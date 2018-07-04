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Sinirlenen gelin eltisini yaktı, kayınvalidesini çaydanlıkla yaraladı

Düzce'de, tartıştığı eltisi Ayşe K.'nin üzerine kaynar su döken ve kayınvalidesi Ayşe K.'yi de başına çaydanlıkla vurarak yaralayan Zevcan K., olay sonrası kayıplara karıştı.

DHA | 04.07.2018 - 07:47..
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Dedeler köyünde sabah saatlerinde, Zevcan K. ile eşinin kardeşinin karısı Ayşe K. arasında, kahvaltı yaptıkları sırada, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Sinirlenen gelin eltisini yaktı, kayınvalidesini çaydanlıkla yaraladı

SESLERİ DUYAN KOMŞULAR YARDIMLARINA KOŞTU

Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşürken, iddiaya göre, Zevcan K., çaydanlığı alıp, içindeki kaynar suyu eltisi Ayşe K.'nin üzerine döktü. Zevcan K., daha sonra araya giren kayınvalidesi Ayşe K.'nin başına elindeki çaydanlıkla vurdu.

Sesleri duyan komşular, eve gelirken, yaralı gördüğü gelin- kayınvalide için sağlık ekibinden yardım istedi.

Sinirlenen gelin eltisini yaktı, kayınvalidesini çaydanlıkla yaraladı

ELTİ VE KAYINVALİDE HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla gelen sağlık görevlileri, vücudunda yanıklar oluşan Ayşe K. ile başından yaralanan kayınvaldiesi Ayşe K.'ye ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, ardından ambulansla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Zevcan K., olay sonrası kaçarken, polis, yakalanması için çalışma başlattı.

Sinirlenen gelin eltisini yaktı, kayınvalidesini çaydanlıkla yaraladı

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