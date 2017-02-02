Sinop merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Sinop merkezli 7 ilde gerçekleştirilen, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri ve emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 40 şüpheliden 6'sı daha gözaltına alındı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, adresleri belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda daha önce meslekten ihraç edilen eski asker ve polislerden 6'sının daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 28'e yükseldi.

Şüpheliler, Sinop Atatürk Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Aynı operasyon kapsamında daha önce haklarında yakalama kararı verilen 40 zanlıdan 22'si Sinop, Zonguldak, Niğde, Karaman, Ankara, Samsun ve Erzurum'da gözaltına alınmıştı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.