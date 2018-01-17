Sinoplular nükleer santral konusunu değerlendirdi

Sinop Nükleer Güç Santrali için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunuldu. Buna göre, Sinop İnceburun mevkisinde doğal orman vasfı olmayan alanda kurulması öngörülen santral için hazırlanan ÇED başvuru dosyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca genel formata uygunluğu onaylandıktan sonra hem kurulacak olan inceleme ve değerlendirme komisyonu üyelerine gönderilecek hem de halkın görüşlerine açılacak.

ÇED RAPORU HAZIRLANACAK

Yürütülecek çalışmalar sonucunda hazırlanacak ÇED raporu, İDK tarafından da değerlendirilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayına sunulacak. Yatırımcı açısından bir taahhüt niteliği taşıyan ÇED raporunda, projenin inşaat ve işletme dönemlerindeki tüm etkileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca izlenecek ve aykırılık tespiti halinde ise mevzuatta öngörülen yaptırımlar uygulanacak.

Sinop NGS projesi kapsamındaki inşaat faaliyetlerinin başlayabilmesi için “ÇED Olumlu” kararının yanı sıra Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan (TAEK) yer lisansının ve inşaat lisansının da alınmış olması gerekecek. Proje için seçilen sahanın uygunluğuna yer lisansı aşamasının sonunda karar verilecek.

“SİNOP HALKINA VE ESNAFINA ÇOK BÜYÜK EKONOMİK OLARAK KATKI SAĞLAYACAK”

Nükleere karşı olmadığını belirten Hayrettin Yükselecek, “Durağan Barajı’ndan örnek vermek gerekirse, ilçemizde bulunduğundan dolayı orada binlerce kişi çalıştı. Biz de ekmek yedik oradan. İlçe ekonomisine çok büyük katkı sağladı. Esnaf olsun halk olsun gayet mutluydu bu durumdan. Aynı şeyi nükleer için de ben düşünüyorum. Binlerce kişi çalışmaya gelecek. Bu Sinop halkına ve esnafına çok büyük ekonomik olarak katkı sağlayacak. Burada büyük paralar dönecek öyle diyebilirim. Enerjide dışa bağımlılığımız azalacak. Hem de bir nükleer teknolojiyi elimizde bulundurmak amacıyla gerekli olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.

“ENERJİYE İHTİYACIMIZ VAR”

Esnaf Cemalettin Koca, “Ülkemizde en büyük sorun enerji sorunu. Bu enerjinin de doğalgaz ve petrol dışarıdan ithal ediliyor. Cari açığımızdan biri de budur. Bunun için mutlaka enerjiye ihtiyacımız var. Bunun için de Nükleer Santrallerin Türkiye’de kurulmasını arzu edenlerden birisiyiz çünkü bu bir ihtiyaç. Tabii bunu istemeyenler de olabilir onlara da saygı duymak lazım.” ifadelerini kullandı.