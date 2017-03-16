Sinop Havacılık Kulübü ile Boyabat Belediyesi tarafından ortaklaşa başlatılan proje kapsamında Kırkkızlar Kayası, adrenalin dolu bir gösteriye sahne oldu. Türkiye’nin ilk ve tek profesyonel serbest atlayış (BASE JUMP) sporcusu Cengiz Koçak, Tarihi Boyabat Kalesinin karşısında bulunan doğa harikası Kırkkızlar Kayasında kurulan platforma çıkarak kendisini boşluğa bıraktı.

Kırkkızlar Kayasının serbest atlayış için oldukça uygun olduğunu belirten Cengiz Koçak, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı’nın da desteğiyle, Kırkkızlar Kayasının en uygun alanına 4 metrelik bir platform inşa ettirdi ve buradan atlayarak ilk serbest atlayışı gerçekleştirmiş oldu.

Sinop'ta 135 metreden nefes kesen atlayış İZLE

Türkiye’nin ilk ve tek profesyonel serbest atlayış (base jump) sporcusu Cengiz Koçak tarafından 135 metrelik uçurumda gerçekleşen atlayış sırasında adeta nefesler tutuldu. Kayalıkların üzerine kurulan platforma çıkan Koçak, kendini boşluğa bıraktı. Bir süre süzülen Koçak paraşütünü açarak güvenli bir iniş gerçekleştirdi. Koçak’ı aşağıda Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı ve Sinop Havacılık Kulübü Derneği Başkanı Nuri Şişman karşıladı.

Sinop Havacılık Kulübü Derneği Başkanı Nuri Şişman, bölgenin bu sportif çalışmalar için aranan kriterlere sahip olduğunu söyledi. Nuri Şişman, “Boyabat Belediye Başkanı Sayın Şefik Çakıcı’nın talep ve daveti üzerine Sinop Sportif Havacılık Kulübü olarak 23 Şubat 2012 tarihinde, Türkiye’deki ilk profesyonel base jump sporcusu Cengiz Koçak ve yamaç paraşüt eğitmeni Ekrem Çavuş’un görüş ve önerileri ışığında, Boyabat ilçemizde ’havacılık, uçuş ve atlayış’ ile ilgili projeler hakkında çalışmalar başlatılmıştı. Şimdi bunun ilk somut adımını atmış olduk. Boyabat ilçemiz adrenalin dolu bir gösteriye sahne oldu. Türkiye’nin ilk ve tek profesyonel serbest aklayış (base jump) sporcusu Cengiz Koçak, Tarihi Boyabat Kalesi’nin karşısında bulunan doğa harikası Kırkkızlar Kayası’nda yaptığı bu atlayış ile ilçemizde start vermiş olduk. Bundan sonra bu tür etkinlikler bölgede artarak devam edecek" diye konuştu.

5-7 Mayıs tarihleri arasında ulusal ve uluslararası arenadan sporcular Boyabat Kalesi’ni kendisine manzara edinen Kırkkızlar Kayası’nda, 4 farklı branşta mücadele edecek. Festival havasında gerçekleşecek olan etkinlik Boyabat’ı, Türkiye’nin ve dünyanın ekstrem sporlar alanında önemli parkurlarından biri haline getirecek.