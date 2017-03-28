Sinop'ta anonsla mezarlık yeri arandı

Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2009 yılında istimlak ettikleri 8 dönüm alanda yaptıkları mezarlığın dolmak üzere olduğunu söyledi.

MEZARLIK İÇİN BELEDİYE ANONS YAPTI

İlçede yaşlı nüfusun fazlalığına işaret eden Belovacıklı, şunları kaydetti: "İlçemizin nüfusu 23 bin civarında. Sekiz dönümlük mezarlığımızda 50'ye yakın mezar yapabileceğimiz yer kaldı. Anons yoluyla vatandaşlarımıza ulaşarak uygun yeri olan, satmak isteyenlerin ivedilikle belediyemize başvurmalarını istedik."

ANONS SONRASI BAŞVURU YAPILDI

Belovacıklı, anonsun ardından belediyeye müracaatlar geldiğini bildirerek, "Yaptığımız anons sonrası uygun yeri olan 7 vatandaşımız belediyemize başvurdu. Onlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Şimdilik tekrar anons yaptırmayacağız. Başvuran kişilerle görüşmelerin tamamlanmasını bekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

