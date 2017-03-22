Sinop'ta CHP minibüsünün plakalarını söktüler

CHP Boyabat İlçe Başkanlığı'nın seçim çalışmalarında kullandığı, 57 DH 667 plakalı minibüse ait plakalar, otoparkta park halinde bulunduğu sırada söküldü. Otoparkta bulunan araçtan plakaların sökülmesi üzerine polis soruşturma başlattı.

"GEREKLİ ŞİKAYETLERİMİZİ YAPTIK"

CHP Boyabat İlçe Başkanı Murat Sezer, "Partimize ait aracımızı belediyemizin açık otopark olarak gösterdiği yere sürekli çekiyoruz. Aracımız burada devamlı park halinde duruyor. Nasıl olduğunu bilemediğimiz bir şekilde aracımızın plakaları yerinden kişi ya da kişilerce sökülmüş. Konuyla ilgili mercilere gerekli şikayetlerimizi yaptık. Yetkilerin de gereğini kısa sürede yapacaklarına inanıyoruz" dedi.