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Sinop’ta gaz sıkışması yaşanan evde patlama

Sinop'ta bir dairede gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Olayda can kaybı yaşanmadı.

DHA | 01.02.2018 - 16:37..
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Sinop’ta gaz sıkışması yaşanan evde patlama

Sinop Kefevi Mahallesi Büyükkaş Caddesi’ndeki bir binanın ikinci katında oturan Remziye Yaşar'a ait dairede, öğle saatlerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

CAN KAYBI YOK

Evin balkon penceresi yerinden söküldüğü, camların kırıldığı patlamadan yara almadan kurtulan aile, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Patlamanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirlenen patlamanın kesin nedeni, yapılacak incelemenin ardından belli olcak.

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