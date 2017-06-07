Sinop'ta genç kadın, tartıştığı eşini bıçakla öldürdü

Sinop'ta meydana gelen olayda, merkeze bağlı Bektaşağa Köyü'nde oturan Necip Yeşilbaş ile Şengül Yeşilbaş arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

BIÇAKLA YARALADIĞI EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Şengül Yeşilbaş, mutfaktan aldığı bıçakla, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necip Yeşilbaş, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şengül Yeşilbaş, jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.