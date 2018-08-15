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Sinop'ta ilk palamutlar 7,5 liradan tezgahta

Sinop'ta balıkçıların çapariyle avladığı sezonun ilk palamutları tanesi 7,5 liradan tezgahta yerini aldı.

DHA | 15.08.2018 - 15:20..
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Denizlerde 1 Eylül'de başlayacak av sezonu öncesi Sinop'ta çaparilere takılan sezonun ilk palamutları balıkçı tezgahlarında yerini almaya başladı.

"VATANDAŞ TÜKETSİN DİYE UCUZ TUTTUK"

Tanesi 7,5 liradan satışa sunulan 300 gramlık palamutlar ilgi gördü. Balıkçı Hasan Kırbıyık bu sezon palamudun bol olacağını tahmin ettiklerini belirterek "Palamutta bolluk belirtilerini gördük. Denize açılan arkadaşlarımız bol sayıda palamut avlayarak limana geri döndüler. 1 Eylül'de başlayacak balık avı sezonu öncesi palamudun çaparilere bu şekilde yoğun takılması bizleri sevindirdi. Çünkü çaparilere bu miktarda palamut takılıyorsa, demek ki denizde çok balık var. Palamudun tanesini 7,5 liradan satışa sunuyoruz. Ucuz olsun ki; hem vatandaş bol bol tüketsin, hem de bizler para kazanalım" şeklinde konuştu.

Sinop'ta ilk palamutlar 7,5 liradan tezgahta



Sinop'ta ilk palamutlar 7,5 liradan tezgahta

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