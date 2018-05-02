taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.726
USD
4,1631
EURO
4,9876
ALTIN
175,03
PETR
73,3200

Sinop'ta ırmağa giren 2 kardeş boğuldu

Sinop'ta ırmağa giren iki kardeş akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu 2 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı.

DHA | 02.05.2018 - 20:43..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Sinop'un Boyabat ilçesinde bulunan Gökırmak'ta meydana gelen olayda mermercilik yapan Tanju Akbaş ve kardeşi Kubilay Akbaş, iki arkadaşıyla birlikte serinlemek için ırmağa girdi, ancak bir süre sonra akıntıyla sürüklenerek gözden kayboldu.

ARKADAŞLARI JANDARMAYA HABER VERDİ

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmada iki kardeşin cansız bedenine ulaştı.

Sinop'ta ırmağa giren 2 kardeş boğuldu

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan kardeşlerin cesetleri otopsi yapılmak üzere Boyabat Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Soruşturma devam ediyor.

Sinop'ta ırmağa giren 2 kardeş boğuldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Isparta'da kamyonla yolcu otobüsü çarpıştı: 7 yaralı
Isparta'da kamyonla şehirlerarası yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 1’i ağır 7 kişi yaralandı.
İstanbul Gençlik Festivali'nin açılışı yapıldı
İBB’nin ev sahipliğinde bu yıl üçüncü kez düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde kapılarını açtı.
Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Malatya'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Özbekistan'dan Erdoğan'ın ziyareti için klip
Özbekistan Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke ziyaretine ilişkin klip hazırlayarak paylaştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
4 parti daha ittifak yaptı

4 parti daha ittifak yaptı

844
CHP, Ali Babacan'a adaylık teklifi götürdü

CHP, Ali Babacan'a adaylık teklifi götürdü

268
Süper Lig ikincisi için Devler Ligi artık daha kolay

Süper Lig ikincisi için Devler Ligi artık daha kolay

90
Fatih Erbakan'dan SP yönetimine sert sözler

Fatih Erbakan'dan SP yönetimine sert sözler

201
Şenol Güneş Bodrum'da

Şenol Güneş Bodrum'da

111
Bülent Arınç'ın aklındaki Erdoğan anketi

Bülent Arınç'ın aklındaki Erdoğan anketi

279
Akıncı Kıbrıs'ta Türkiye'yi devreden çıkartmaya çalışıyor

Akıncı Kıbrıs'ta Türkiye'yi devreden çıkartmaya çalışıyor

462
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM