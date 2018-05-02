Sinop'ta ırmağa giren 2 kardeş boğuldu

Sinop'un Boyabat ilçesinde bulunan Gökırmak'ta meydana gelen olayda mermercilik yapan Tanju Akbaş ve kardeşi Kubilay Akbaş, iki arkadaşıyla birlikte serinlemek için ırmağa girdi, ancak bir süre sonra akıntıyla sürüklenerek gözden kayboldu.

ARKADAŞLARI JANDARMAYA HABER VERDİ

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmada iki kardeşin cansız bedenine ulaştı.

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan kardeşlerin cesetleri otopsi yapılmak üzere Boyabat Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Soruşturma devam ediyor.