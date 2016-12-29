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Sinop'ta yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü

Sinop'ta bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda kişi ise yaralandı.

AA | 29.12.2016 - 08:38
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İstanbul'dan Sinop'a giden bir seyahat firmasına ait 57 AS 376 plakalı yolcu otobüsü, Saraydüzü ilçesi Başekin köyü mevkisinde, bariyere çarptıktan sonra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazanın bildirilmesinin ardından bölgeye jandarma, kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ekipler olay yerine güçlükle ulaştı.Sinop'ta yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgeye ulaşımın güçlükle sağlandığı ifade edildi.Sinop'ta yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü

Sinop'ta yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü

Sinop'ta yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü

Sinop'ta yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü

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