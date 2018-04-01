Sinop’ta kıyıya vuran yunus sayısı 32 oldu

Karadeniz açıklarından ölü yunuslar gelmeye devam ediyor. Sinop Bahçeler sahilinde ölü yunus ve kuşları gören yetkililer incelemek üzere yunus ve kuşlardan örnek aldı.

ÖLÜM NEDENLERİ ARAŞTIRILIYOR

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nda Veteriner Hekim Erdem Danyer yaptığı açıklamada, "İstanbul ve Ankara’da yapılacak analizler sonrası ölüm sebepleri ve nereden geldikleri kesinleşecek. Bu ölümlerin birçok sebebi olabilir. Küçük yunuslar annelerini ararken yanlış yere gidip kıyıya vurabiliyorlar. Bu ve bunun gibi birçok sebep var. Yapılacak analizler sonrası ölüm sebepleri kesinleşecek" dedi.