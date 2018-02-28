Sinop'ta kuru yük gemisinde patlama

Evcil hayvanıyla aynı pozu vererek fotoğraf çekme akımını Liam Rice başlattı. Attığı tweet, 200 bin üzerinde etkileşim aldı ve herkes kedisiyle köpeğiyle poz vermeye başladı. İşte o fotoğraflar...

1 Mart'ta açılacak olan Galatasaray Müzesi'nde, 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası da sergilenecek. Kupayı kazanan kadronun yazılı olduğu listede Hakan Şükür'ün de adı yer alıyor.

4 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan Oscar ödüllerine sayılı günler kala, altın heykelciklerin yapımları da tamamlandı. Büyük ustalıkla işlenen heykeller artık sahiplerini bekliyor.

Manisa’da bu sabah erken saatlerinden itibaren başlayan fırtına ile birlikte sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, Manisa-İzmir yolu üzerindeki geniş su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

1 Cezayir'de gündem Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cezayir'de gördüğü ilgi, ülkede Fransız sömürgeciliğine boyun eğenler tarafından tepkiyle karşılandı.

2 Tuzla'daki anaokulunda öğrencileri aşağılayan görüntüler Özel bir anaokulunda, öğrencilere şiddet uygulandığı ve çıplak halde topluca tuvalete götürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

3 TSK Orta Doğu'nun en güçlüsü Dünyanın en güçlü ordularının derlendiği Global Firepower, Orta Doğu'nun en güçlü ordusu olarak Türkiye'yi yazdı. Forbes listeyi ilk sayfasından duyurdu.

4 Cumhur İttifakı'nda ortak oylar nasıl hesaplanacak 2019'da yapılacak seçimler için hazırlanan ittifak yasasının en çok merak edilen maddesi ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

5 Murat Bardakçı: G.Saray Müzesi'ndeki mektup şaibeli Murat Bardakçı, Galatasaray Müzesi'nde sergilenecek olan Atatürk'ün sarı-kırmızılı kulübe yazdığı mektubun şaibeli olduğunu söyledi. Bardakçı, "Atatürk'ün böyle bir imzası yoktur" dedi.

6 Anne ve bebeğinin ölümden döndüğü anlar Sokak ortasında kucağında bebek olan kadına çarpan taksici, aracından inerek annenin durumuna bakmak yerine hakaretler savurup olay yerinden kaçtı.