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Sinop'ta kuru yük gemisinde patlama

MV Mümtaz Amca isimli kömür yüklü kuru yük gemisinin baş ambarında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

DHA | 28.02.2018 - 15:14..
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Sinop'ta bugün 14.45 sıralarında, limana yanaşan Liberya bandıralı kömür yüklü gemisinin baş tarafında, patlama meydana geldi.

Kıyıya yaklaşık 300 metre uzaklıktayken gemide büyük bir gürültüyle meydana gelen patlama nedeniyle bölgeye çok sayıda AFAD, 112 ambulansı, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Geminin baş tarafında gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği belirtilen  patlamada, müretttebattan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sinop'ta kuru yük gemisinde patlama VİDEO


GAZ SIKIŞMASININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yaralı gemici, deniz polisinin teknesiyle gemiden alınarak kıyıda bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalenenin ardından da ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Geminin Rusya'nın Tuapse Limanı'ndan, İzmit Limanı'na kömür götürdüğü belirtilirken, Sinop Liman Başkanı Kazım Alpay, olayın çok yönlü olarak incelendiğini, gaz sıkışmasının neden kaynaklandığının yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağını ifade etti.

Yaralının hastaneye kaldırıldığını belirten Alpay, ölen mürettebatın cenazesinin gemide bulunduğunu, savcılık incelemesenin ardından morga kaldırılacağını söyledi.

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