Sinop’ta trafik kazası: 2 yaralı

Adana’da taksicilik yaparken aynı zamanda müşterilerine esrar da sattığı ileri sürülen bir kişi yakalandı.

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Stres çarkı Avrupa'da tehlikeli ürünler listesinde

Avrupa Birliği, çocuklar ve gençler tarafından büyük ilgi gören "stres çarkı" olarak adlandırılan oyuncağı "tehlikeli ürünler listesi"ne dahil etti.