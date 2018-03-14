Sinop’ta trafik kazası: 2 yaralı

Ayancık istikametinden Sinop’a seyir halinde olan hafif ticari araç aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.
DİREĞİ YERİNDEN SÖKTÜ
Yolun karşısındaki bir elektrik direğine çarparak durabilen hafif ticari araç direği yerinden söktü. Kazada araçta bulunan İsa Açıkel (64) ve Hasan Şeker (36) yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar 112 Acil ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.