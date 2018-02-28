Sinop'ta tuğla yüklü tır devrildi: 1 kişi öldü

Irak Güvenlik ve Strateji Merkezi Müdürü Mutaz Mahi Abdel Hamid, Rus silahlarına geri dönmeleri gerektiğini de vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede Afrin'e atıfta bulunmadığını açıkladı.

Rusya Özerk Cumhuriyeti Tataristanin başkenti Kazan'da gerçekleşen olayda sarhoş bir kişi silahla ateş ederek üç kişiyi yaraladı.

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Rusya'da başkanlık seçimi öncesi halk için +18 kampanya

Rusya'da yakında yapılacak başkanlık seçimi için halkın sandığa gitmesini sağlamak için çalışmalar başladı. En dikkat çekeni ise, +18 çalışmalar oldu.