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Sinop'ta tuğla yüklü tır devrildi: 1 kişi öldü

Sinop'tan İstanbul'a tuğla taşıyan bir tır, Kastamonu'da devrildi. Meydana gelen kazada, tır sürücüsü hayatını kaybetti.

İHA | 28.02.2018 - 01:55..
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25 yaşındaki tır şoförü Mustafa Gölet, Sinop'tan İstanbul'a tuğla taşırken Kastamonu'da seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Meydana gelen kazada refüje devrilen tırda genç sürücü Gölet hayatını kaybetti.

Sinop'ta tuğla yüklü tır devrildi: 1 kişi öldü

HAYATINI OLAY YERİNDE KAYBETTİ

Devrilen tırın altında kalan sürücü Mustafa Gölet, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan emniyet güçleri, yola devrilen tuğlalar nedeniyle Ankara-Kastamonu karayolunu araç trafiğine kapattı.

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından devrilen tırın altında kalan sürücü Mustafa Gölet, itfaiye ekiplerince tırın altından kurtarıldı. Gölet’in cenazesi, cenaze aracına konularak Kastamonu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Sinop'ta tuğla yüklü tır devrildi: 1 kişi öldü VİDEO

Sinop'ta tuğla yüklü tır devrildi: 1 kişi öldü

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