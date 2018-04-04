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Sinop'ta yatsı namazına giden geç camide kilitli kaldı

Sinop'ta yaşayan Emrah Akyol, yatsı namazı için gittiği camide kilitli kaldı. Genç Akyol'u polis ekipleri kurtardı.

AA | 04.04.2018 - 03:56..
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Lise 3. sınıf öğrencisi Emrah Akyol, yatsı namazını kılmak için kent merkezindeki Alaaddin Camisi'ne gitti. Akyol, namaz sonrası cami tuvaletine gittiği sırada kilitli kaldı.

Sinop'ta yatsı namazına giden geç camide kilitli kaldı

TUVALATE GİTTİ KİLİTLİ KALDI

Cemaatle birlikte namazı kılan Akyol, daha sonra cami avlusunda bulunan tuvalete girdi. Bu sırada cemaatin tamamının cami avlusundan çıktığını düşünen imam, kapıları kilitleyerek camiden ayrıldı.

Bir süre sonra tuvaletten çıkan Akyol, kapıların kilitli olduğunu fark etti. Polisi arayarak yardım isteyen Akyol, imamın camiye gelerek kapıyı açmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Akyol, yaptığı açıklamada, yatsı namazını kılmak için camiye girdiğini belirterek, "Namaz sonrası tuvalete gittim. Çıktığımda kimse yoktu. Ben de polis aradım yardım istedim. Onlar da cami imamına ulaşmışlar, imam da geldi kapıyı açtı." dedi.

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