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Sinop'ta yolda bulunan 15 bin lira sahibine ulaştırıldı

Boyabat ilçesinde evine giderken yolda içinde 15 bin lira olan çanta bulan ortaokul öğrencisi, belediye görevlileri aracılığıyla paranın sahibine ulaşmasını sağladı.

AA | 19.12.2017 - 13:04..
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Boyabat Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Efe Enes Kurt, dün akşam okuldan eve giderken Camikebir Mahallesi'nde kaldırımda çanta gördü.

BELEDİYEYE BİLDİRDİ

Çantanın içinde para olduğunu fark eden Kurt, Boyabat Belediyesine giderek Beyaz Masa yetkililerine durumu anlatıp çantayı teslim etti.

PARA SAHİBİNE ULAŞTI

Beyaz Masa yetkililerince yapılan araştırmada, çantanın A.G. isimli kadına ait olduğu belirlendi. Yetkililerin haber vermesi üzerine belediyeye gelen A.G. çantasını teslim aldı.

Sinop'ta yolda bulunan 15 bin lira sahibine ulaştırıldı

TABLET HEDİYE ETTİLER

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, paranın sahibine ulaştırılmasını sağlayarak örnek davranışta bulunan Efe Enes Kurt'u makamında ağırlayarak tablet hediye etti.

Çakıcı, Kurt'un çok güzel bir davranışta bulunduğunu vurgulayarak "Enes'i yetiştiren anne babasına teşekkür ediyorum. Kendisini helal lokma ile büyütmüşler. Bazen gençlerimizden ve çocuklarımızdan şikayetçi oluyoruz ama bu gençlerimiz, hem İslami hem de insani davranışları gösterebilecek nitelikteler. Kendisiyle gurur duyuyoruz." dedi.

Kurt da hastalığı sebebiyle dün öğretmenlerinden izin alarak eve giderken kaldırımda çanta gördüğünü, çevresindekilere parayı nereye teslim etmesi gerektiği konusunda danıştığını söyledi.

"BİR MİKTAR DA PARA VERDİ"

Sonra da belediyeye gidip çantayı Beyaz Masa görevlilerine teslim ettiğini anlatan Kurt, "Bir süre sonra çantanın sahibi abla geldi. Bana sarıldı, teşekkür etti. Bir miktar da para verdi. Şu an çok huzurlu ve mutluyum." dedi.

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