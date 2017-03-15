Sinop'taki kazada polis hayatını kaybetti

Kaza, Bostancılı mevkisi Pervane Yokuşu’nda saat 00.00 sıralarında meydana geldi.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Edinilen bilgilere göre, Sinop Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Metin Temur(43) yönetimindeki 60 HZ 786 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çıkarak direğe çarptı. Kazada sürücü Metin Temur olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Yüksel Yazıcı(45) ağır yaralandı.
DİĞER ARAÇTAKİLER YARALANDI
Kaza sırasında karşı şeritten gelen Özgür Odacı(19)’nın kullandığı 57 AJ 245 plakalı otomobil de kaza yapan aracın kendisine çarpacağını sanarak ani manevra yapınca araç takla attı. Takla atan otomobilin içerisinde sürücü dahil 4 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar 112 Acil ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.