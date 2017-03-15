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Sinop'taki kazada polis hayatını kaybetti

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

15.03.2017 - 08:53
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kaza

Kaza, Bostancılı mevkisi Pervane Yokuşu’nda saat 00.00 sıralarında meydana geldi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, Sinop Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Metin Temur(43) yönetimindeki 60 HZ 786 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çıkarak direğe çarptı. Kazada sürücü Metin Temur olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Yüksel Yazıcı(45) ağır yaralandı.

Sinop'taki kazada polis hayatını kaybetti

DİĞER ARAÇTAKİLER YARALANDI

Kaza sırasında karşı şeritten gelen Özgür Odacı(19)’nın kullandığı 57 AJ 245 plakalı otomobil de kaza yapan aracın kendisine çarpacağını sanarak ani manevra yapınca araç takla attı. Takla atan otomobilin içerisinde sürücü dahil 4 kişi hafif yaralandı.

Sinop'taki kazada polis hayatını kaybetti

Yaralılar 112 Acil ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Sinop'taki kazada polis hayatını kaybetti

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