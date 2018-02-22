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Sinop'tan Mehmetçik'e kavrulmuş fındık

Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlere karşı mücadele veren Türk askerine Sinop'tan fındık gönderildi.

İHA | 22.02.2018 - 04:24..
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Sinop'ta Afrin'deki operasyona destek veren bir grup esnaf ve vatandaşlar, Mehmetçik'e moral ve güç vermesi için kavrulmuş fındık gönderdi.

Sinop'tan Mehmetçik'e kavrulmuş fındık

BİN 800 ASKERE 150'ŞER GRAM FINDIK

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli askerlere Sinop’taki vatanseverler enerji desteğinde bulundu. Çoğu pazarcı esnafı olan grup, kendileri ve çevrelerindeki vatandaşların katkılarıyla temin ettikleri kavrulmuş fındıkları, Mehmetçiğe ikramda bulunmak üzere bölgeye gönderdi.

150’şer gramlık paketlerden oluşan ve yaklaşık bin 800 askere dağıtılması planlanan 15 koli fındığın yanında, her kolinin içerisine Mehmetçiğe verilmek üzere birer de mektup konuldu. Mektupta Mehmetçiğin üstlendiği kutsal göreve vurgu yapılarak, Türk milletinin ve Sinop halkının Mehmetçiğe minnettarlığından bahsedildi.

Sinop'tan Mehmetçik'e kavrulmuş fındık VİDEO

Sinop'tan Mehmetçik'e kavrulmuş fındık

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