Şinzo Abe Pearl Harbor ziyaretinde özür dilemedi

ABD, 2. Dünya Savaşı sırasında 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombası atmış, korkunç saldırı sebebiyle 140 bin insan hayatını kaybederken, açığa çıkan radyasyonun etkisi uzun yıllar insanları etkilemişti.

ABD de, Japonya’nın düzenlediği ve 2400 askerinin öldüğü Pearl Harbor saldırısı sonrası İkinci Dünya Savaşı’na girmişti.

YENİDEN BİR ARAYA GELDİLER

Bir ilki gerçekleştirerek 7 ay önce Japonya’da atom bombası atılan Hiroşima’yı ziyaret eden ABD Başkanı Barack Obama ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe, dün 75 yıl önce Pearl Harbor baskınının yapıldığı yerde bir araya geldi.

OBAMA'NIN ZİYARETİNE KARŞILIK

İki lider, 7 Aralık 1941’de Japon savaş uçaklarının baskın düzenlediği Hawaii adalarının Oahu Adası’ndaki Pearl Harbor Limanı’nda görüştü. Abe bu ziyaretini, ABD’nin 1945 yılında attığı atom bombasıyla 140 bin kişinin hayatını kaybettiği Hiroşima kentine görevdeyken giden ilk Amerikan başkanı olan Obama’nın ziyaretine karşılık gerçekleştirdi.

ÖZÜR DİLEMEDİ

Abe, olanlar nedeniyle özür dilemezken taziye mesajının ‘içten ve ebedi’ olduğunu söyledi.

OBAMA DA HİROŞİMA İÇİN ÖZÜR DİLEMEMEMİŞTİ

Hiroşima’yı ziyaret eden ilk ABD Başkanı olan Obama da atılan atom bombası için özür dilememiş, ‘hayatını kaybedenleri onurlandırmak’ için kente gittiğini söylemişti.

Hiroşima’ya düzenlediği saldırıda yaklaşık 140 bin kişi ölmüş, ikinci atom bombasının Nagazaki’ye atılmasının ardından Japonya teslim olarak İkinci Dünya Savaşı’nda yenilgiyi kabul etmişti.