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Sipariş ettiği tabanca yerine kabzasını gönderdiler

Sosyal medyadan sipariş ettiği tabancanın yerine kabzası gönderilen kişinin şikayeti üzerine 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA | 06.05.2018 - 12:55..
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Ankara'da sosyal medya aracılığıyla sipariş aldıkları tabancaların yerine kabzalarını gönderen iki zanlı ile şüphelilere kullandıkları telefon hattını sattığı öne sürülen GSM operatörü bayisi çalışanı gözaltına alındı.

PAKETTEN 5 LİRALIK KABZA ÇIKTI

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan kişi, piyasa fiyatı 15 bin dolar olan ancak sosyal medyada 400 liraya satılan tabancadan sipariş verdi.

Satıcının gönderdiği kargo paketini açan alıcı, tabanca ve fişeklerin yerine 5 liralık iki silah kabzası gönderildiğini fark etti.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, sosyal medyadan sipariş almak amacıyla kullanılan telefon numarasından Mustafa T.'ye ulaştı.

Sipariş ettiği tabanca yerine kabzasını gönderdiler

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyonda şüpheli Mustafa T. yakalandı, araçta kargoya verilmek üzere hazırlanmış, içinde ikişer silah kabzasının bulunduğu 43 paket ele geçirildi.

Zanlının itirafı üzerine paketleri aldığını söylediği Cafer Y. Üzümlü beldesinde yakalandı, sipariş almakta kullanılan hattı ona sattığı belirlenen GSM operatörü bayisi çalışanı da gözaltına alındı.

Sipariş ettiği tabanca yerine kabzasını gönderdiler

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