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Sipariş getiren gencin bisikletini çalıp 20 liraya satı

Konya'da apartmana sipariş getiren gencin bisikletini çalarak 20 liraya sattığı öğrenilen şüpheli Hasan Kuyucu yakalandı.

04.08.2017 - 03:47
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Olay, 17 Temmuz günü saat 17.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Çelebi Mahallesi Aslanlıkışla Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

İddiaya göre bir etli ekmekçide çalışan Feyhan Selam gelen bir siparişi teslim etmek için binaya girdi. Selam'ın binaya girdiğini gören bir kişi, bisikleti çalarak uzaklaştı.

Olay üzerine çalışma başlatan polis, apartmanın güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin Hasan Kuyucu olduğunu tespit etti. Kuyucu, yakalanarak gözaltına alındı.

Kuyucu'nun polise verdiği ifadesinde, "Çocuk siparişi vermek için binaya girdi. Bende paraya ihtiyacım olduğu için bisikleti çaldım. Bisikleti 20 lira karşılığında tanımadığım birine sattım" dediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Sipariş getiren gencin bisikletini çalıp 20 liraya satı

Sipariş getiren gencin bisikletini çalıp 20 liraya satı

Sipariş getiren gencin bisikletini çalıp 20 liraya satı

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