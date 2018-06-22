taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.613
USD
4,6985
EURO
5,4757
ALTIN
191,75
PETR
74,5200

Sıra dışı kadınlara ait: Açık Sırlar

Alice Munro, kuşaklar ve kıtalar arasında dolaşan birden çok yaşamı içeren bu eserinde, kısıtlanmayı ve frenlenmeyi reddeden sıra dışı kadınların sırlarını ortaya koyuyor…

Özel İçerik | 22.06.2018 - 17:42..
  1. Haberler
  2. Kitap

açık sırlar

Kariyeri boyunca birçok ödül alan eserleri New Yorker'da, Atlantic Monthly'de, Paris Review'da ve diğer yayın organlarında yayınlanmış ve derlemeleri on üç dile çevrilmiş ünlü yazarın, duru anlatım biçemi ve insan yüreğine akıllıca yaklaşımıyla mucizevi bir nitelik kazanan öyküleri, kısa öyküde sadece tek bir olayın aktarılabileceğini öngören geleneğe meydan okuyor.

Sıra dışı kadınlara ait: Açık Sırlar

AÇIK SIRLAR

Açık Sırlar, 1850’lerden başlayıp iki dünya savaşının içinden geçerek günümüze kadar uzanan 8 farklı öykü anlatıyor; Kanada’dan Brisbane’e, Balkanlar’a ve Somme’a uzanıyor. Bu büyüleyici öyküler kısıtlanmayı, frenlenmeyi reddeden sıra dışı kadınların sırlarını ortaya koyuyor.

Romantizmden uzak biçimde, ayakları yere basan bu kadınların yaşamı, sıkıcı değil. Bu öyküler, yemek pişirmekten en kusursuz ilişkilerin bile sorunu olan küçük şeylere, cinayetten kalp kırıklarına kadar büyük bir yelpazede yer alıyor.

Sıra dışı kadınlara ait: Açık Sırlar

Açık Sırlar

Alice Munro

Can Yayınları

S.: 336

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meral Akşener İstanbul mitinglerini iptal etti

Meral Akşener İstanbul mitinglerini iptal etti

103
İsmail Küçükkaya CHP aracında

İsmail Küçükkaya CHP aracında

182
Laiklik elden gidiyeah birilerine çok koydu

Laiklik elden gidiyeah birilerine çok koydu

230
Mahçupyan oyunun rengini belli etti

Mahçupyan oyunun rengini belli etti

302
Yeni sistemle Türkiye'yi neler bekliyor

Yeni sistemle Türkiye'yi neler bekliyor

80
Türkiye turist sayısında rekor kırmaya devam ediyor

Türkiye turist sayısında rekor kırmaya devam ediyor

99
Cumhurbaşkanı yeni sistemin inceliklerini anlattı

Cumhurbaşkanı yeni sistemin inceliklerini anlattı

110
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM