Sıra dışı kadınlara ait: Açık Sırlar

Kariyeri boyunca birçok ödül alan eserleri New Yorker'da, Atlantic Monthly'de, Paris Review'da ve diğer yayın organlarında yayınlanmış ve derlemeleri on üç dile çevrilmiş ünlü yazarın, duru anlatım biçemi ve insan yüreğine akıllıca yaklaşımıyla mucizevi bir nitelik kazanan öyküleri, kısa öyküde sadece tek bir olayın aktarılabileceğini öngören geleneğe meydan okuyor.

AÇIK SIRLAR

Açık Sırlar, 1850’lerden başlayıp iki dünya savaşının içinden geçerek günümüze kadar uzanan 8 farklı öykü anlatıyor; Kanada’dan Brisbane’e, Balkanlar’a ve Somme’a uzanıyor. Bu büyüleyici öyküler kısıtlanmayı, frenlenmeyi reddeden sıra dışı kadınların sırlarını ortaya koyuyor.

Romantizmden uzak biçimde, ayakları yere basan bu kadınların yaşamı, sıkıcı değil. Bu öyküler, yemek pişirmekten en kusursuz ilişkilerin bile sorunu olan küçük şeylere, cinayetten kalp kırıklarına kadar büyük bir yelpazede yer alıyor.

Açık Sırlar

Alice Munro

Can Yayınları

S.: 336

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Damla Karakuş

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